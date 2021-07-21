ضيوف الرحمن يستكملون اليوم «رمي الجمرات»

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وكالات)

يستكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، مناسكهم برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة بعد أن قاموا أمس برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، ونحر الهدي وطواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوغ الفجر، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وأدوا الركن الأعظم من الحج، ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة. وبعد وصولهم إلى منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، وبعدها بدأوا بنحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، ثم انتقلوا إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.

وقد شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق ترتيب دقيق شمل أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقاً للخطة المعتمدة للحج هذا العام.

ويستمر الحجاج اليوم في إكمال مناسكهم حيث يبقون أيام التشريق في منى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات. ويجوز تأخير طواف الإفاضة لما بعد أيام التشريق وجمعه مع طواف الوداع، ليصبح طوافاً واحداً، والذهاب إلى مكة بعد رمي الجمرات. وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب أن الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن استكملت استعداداتها لاستقبال الحجاج بعد عودتهم إلى منى. وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد أنه تم إعداد خطة لجسر الجمرات بأدواره الثلاثة الرئيسة، بناء على الهوية البصرية المحددة للحجاج، بحيث يكون لكل مجموعة جدول زمني معين مرتبط بالدور المعين الذي سيؤدي فيه الحجاج رمي الجمرات.

واستكملت الجهات الحكومية في المشاعر المقدسة جميع الاستعدادات في مشعر منى تمهيداً لعودة الحجاج إليه للإقامة فيه خلال أيام التشريق، حيث سيتم إيواؤهم في 71 مخيماً، و6 أبراج خصصت لاستقبالهم وفق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الوقائية المعتمدة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر منى. وحرصت الجهات الأمنية المختصة على تأمين جميع متطلبات السلامة واشتراطاتها في جميع مواقع وجود الحجاج في المشعر، من خلال دوريات للأمن والسلامة للمحافظة على أمن وراحة الحجاج وأماكن وجودهم على مدار الساعة.

بايدن يهنئ المسلمين

هنأ الرئيس الأميركي جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً. وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض: «إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة»، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد- 19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي. وأكد الرئيس الأميركي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر، لتمكين الآلاف من المسلمين الأميركيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله. وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.