في عهد "بايدن".. الجيش الأمريكي يشن أول هجوم جوي في الصومال

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان قولها، إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير كانون الثاني عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.