البيت الأبيض: نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله يزعزع سيادة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 12:34 صباحًا

أكد ​البيت الأبيض​ أن “الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ مدد ​حالة الطوارئ​ الوطنية فيما يتعلق ب​لبنان​ والتي تنتهي في 1 آب المقبل، بسبب استمرار الأنشطة المهددة لأمن ​أميركا​ القومي”.

وحذّر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء من تزايد نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله. وقال: “تزايد نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يهدد الأمن القومي الأميركي”.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يزعزع سيادة واقتصاد لبنان.