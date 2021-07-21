الجيش الأمريكي يكشف بالتفاصيل: وصول مقاتلات "أف – 16" إلى قاعدة الأمير سلطان في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن مقاتلات من طراز "أف – 16" وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وأوضحت أن "نشر هذه المقاتلات يأتي كجزء من توظيف القوة الديناميكية، لتعزيز قدرة القيادة المركزية الأمريكية على ردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وأشارت أن "المقاتلات تابعة للجناح الـ113 للحرس الوطني الجوي، أو ما يعرف بـ(حراس العاصمة) واشنطن، ومن مهام هذه المقاتلات تعزيز القدرات الدفاعية للقاعدة الجوية". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وصول طائرات مقاتلة من طراز "F-18 هورنيت"، وكذلك قاذفات B1B الاستراتيجية، والتي تحتاج لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو حول قدرات قاعدة الأمير سلطان في العام 2019، حيث نشرت تغريدة على "تويتر"، تظهر قاذفات B1B الاستراتيجية وهي تهبط في القاعدة السعودية.