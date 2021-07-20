شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. إغلاق 6 مطاعم لمخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الصحة البحرينية 6 مطاعم غلقًا إدارياً لمدة أسبوع ومخالفة 21 مطعماً إثر مخالفتها للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية، جاء ذلك خلال الزيارة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ،حيث شملت هذه الزيارات 282 مطعماً ومقهى في مختلف المحافظات.