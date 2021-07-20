إطلاق أول قطار مغناطيسي في العالم شرقي الصين

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أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم
20 يوليو , 2021
غادر القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج، اليوم الثلاثاء، حيث تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نظام النقل المغناطيسي الجديد، تم عرضه لأول مرة في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين.
وقامت الصين بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، بحسب شركة مهمات السكك الحديدية الصينية (سي آر آر سي).
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