مقتل متظاهر في إيران يرفع حصيلة ضحايا "احتجاجات العطش" إلى 5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل متظاهر خلال احتجاجات متواصلة منذ نحو أسبوع في محافظة خوزستان جنوب إيران على نقص مياه الشرب لترتفع حصيلة الضحايا إلى 5 أشخاص.

وذكر موقع "سحام نيوز" التابع لمعسكر الإصلاحيين نقلاً عن مصادر محلية، أن متظاهرا يدعى "محمد عبد اللهي" قتل خلال احتجاجات ليل الثلاثاء بمدينة "إيذه" التي تقطنها أغلبية من القومية اللوردية.



ولم تؤكد السلطات الرسمية الإيرانية نبأ مقتل المتظاهر، لكن صورا تداولها نشاط تشير إلى أن عمر القتيل لا يتجاوز عشرين عاما.

وتجددت الاحتجاجات الليلية بمدن مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران، مساء الثلاثاء، وسط هتافات ضد المرشد علي خامنئي، فيما أقدمت السلطات على قطع شبكة الإنترنت عن أغلب مدن المحافظة من بينها الأهواز عاصمة الإقليم.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين بمناطق مختلفة من المحافظة التي تقطنها أغلبية عربية.

ووفق خبراء فإن عقودًا من سوء إدارة الحكومة الإيرانية ساهمت أيضًا في الجفاف. واتهموا السلطات بعدم النظر بشكل كامل في إقامة وبناء السدود وتحويل المياه من الأنهار والأراضي الرطبة في خوزستان إلى الأراضي الصناعية في المناطق المجاورة.