بايدن يمدد "طوارئ" لبنان ويتهم إيران بتقويض سيادته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان التي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع أغسطس/آب المقبل.

حالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.