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بعد أسر عدد من القوات الإثيوبية بتيجراي.. وزير الرى الإثيوبى يقر بفشل الملء الثانى للسد

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف وزير الرى الإثيوبى سيليشي بيكيلي، عن أنه إذا استمرت وتيرة ملء السد بهذه الطريقة، فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما.

وكانت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيجراي، قد أصدرت، بيانًا عسكريًا كشفت فيه أحدث أسراها من القوات الإثيوبية النظامية.

وقالت الجبهة في بيانها العسكري، إن العقيد أول “ياسين”، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيجراي".

وتحتجز قوات تيجراي نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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