الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 23 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 وفيات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك الإجمالي إلى3 آلاف و979.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1298 إصابة جديدة عن يوم أمس، بارتفاع 121 حالة عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 155 ألفا و784.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 704 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 107 آلاف و41. فيما يتواجد 45 مصابا بالعناية المركزة.