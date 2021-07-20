​بالخطوات والتفاصيل.. كيف يمكنك التقديم في مدارس "ستيم" للمتفوقين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم إلكترونيًا، في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" للعام الدراسي 2021/2022.

وأكدت الوزارة، أنه يبدأ التقديم لاختبارات القبول 15 أغسطس المقبل، وحتى 18 أغسطس، مؤكدة أنه سيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وينشر "الخليج 365" خطوات التقديم بمدارس ستيم ، وذلك على النحو التالي:

1- الدخول على الرابط التالي http://emis.gov.eg.

2- إدخال بيانات الطالب الأساسية ثم الضغط على حفظ.

3- تسجيل الرغبات.

4- ستظهر قائمة مدارس المتفوقين، يلزم تحري الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك باستخدام الأسهم الخضراء (تحريك الرغبة للأعلى) والحمراء (تحريك الرغبة للأسفل).

5- بعدها يحفظ التطبيق تلقائيًا كافة البيانات بمجرد ترتيبك رغباتك.

6- يلزم طباعة تقرير التقدم الذي يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير).

7- يتم الطباعة من خلال الضغط على أيقونة (الطابعة) التي تظهر في شريط الأدوات الذي يظهر أعلى التقرير، يلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة لاختصاص.

8- طباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

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