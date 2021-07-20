خارجية بيلاروسيا: هناك من يريد تحويل بلادنا إلى أوكرانيا ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيلاروسيا - (أ ش أ)

هاجم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الدول الغربية على سياستها العدائية تجاه بلاده، ووصفها بغير المسؤولة وغير العقلانية.

وقال ماكي في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "لقد أصبح غياب مسؤولية الغرب وعدم إمكانية التنبؤ بخطواته معيارا مطلقا لسلوكه، أما بمعاملته لبيلاروسيا فهو يتخطى إدراك البشر.. إنها لعبة بدون قواعد".

وأضاف أن الجانب البيلاروسي كان يتمسك دائما بمبادئ الحل الدبلوماسي بعيدا عن العقوبات، ملمحا إلى أن هناك من يريد تحويل بيلاروسيا إلى أوكرانيا ثانية.