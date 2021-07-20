أردوغان يحدد شروط تركيا لتأمين وتشغيل مطار كابول وطالبان تحذره

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن بلاده مستعدة لتأمين وتشغيل مطار كابول، في حال وافقت الولايات المتحدة على عدد من الشروط بعضها لوجستي ومالي. وكان أردوغان قد أشار في مطلع يوليو إلى ترتيبات للإبقاء على قوة تركية لتأمين المطار، فيما حذرت حركة طالبان من مغبة إبقاء عسكريين أتراك لتولي الأمن في مطار العاصمة الأفغانية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده ستتولى تأمين وتشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول، إن أوفت الولايات المتحدة بعدد من الشروط بعضها لوجستي ومالي.

وأشار أردوغان خلال حوار صحفي متلفز "ندرس حاليًا بشكل إيجابي" فكرة تشغيل مطار كابول بعد مغادرة العسكريين الأمريكيين أفغانستان.

وأدلى الرئيس التركي بتصريحاته في الجزء الشمالي من نيقوسيا في جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد عام 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا. مضيفًا "لكننا نريد أن تلبي أمريكا شروطًا معينة".

ما هي الشروط التركية؟

وتابع أردوغان "ما هي؟ أولاً أن تقف أمريكا إلى جانبنا في العلاقات الدبلوماسية. ثانيا أن تسخر إمكاناتها اللوجستية لصالحنا وبعد ذلك ستكون هناك مشاكل جدية في المسائل المالية والإدارية وسيقدمون الدعم اللازم لتركيا".

كما قال الرئيس التركي "في حال تلبية هذه الشروط، فإننا نعتزم تشغيل مطار كابول".

وتجري تركيا مفاوضات مع الولايات المتحدة حول عرضها لضمان أمن وإدارة مطار حامد كرزاي الدولي. وتطرق الرئيس التركي ونظيره الأمريكي جو بايدن للموضوع خلال أول اجتماع مباشر بينهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو.

وكان أردوغان قد أشار في مطلع يوليو إلى أن واشنطن وأنقرة قد اتفقتا على ترتيبات الإبقاء على قوة تركية لتأمين المطار.

طالبان تحذر الأتراك!

وتزداد المخاوف من سقوط المطار في أيدي طالبان منذ إطلاق الحركة هجومًا ضد الجيش الأفغاني في مايو وسيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي. وفي الأثناء، سرعت الولايات المتحدة عملية سحب قواتها التي من المفترض أن تكتمل بحلول 31 أغسطس، بعد 20 عامًا من وصولها.

وقال أردوغان "هناك الآن حقبة جديدة" في أفغانستان، مؤكدًا من جديد استعداد أنقرة للتحدث مع طالبان. مضيفًا "حركة طالبان التي أجرت محادثات مع أمريكا، يجب أن تكون قادرة على بحث هذه القضايا بارتياح أكبر مع تركيا أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق".

وحذرت طالبان تركيا الأسبوع الماضي من إبقاء عسكريين لتولي الأمن في مطار كابول، قائلة إن ذلك "احتلال والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس".