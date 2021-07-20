بدء اختبارات لقاح جديد ضد كورونا في روسيا

اسماعيل عبد الحي -

أعلنت الوكالة الفيدرالية للأبحاث الطبية والبيولوجية في روسيا اليوم الاثنين عن حصولها على تصريح لإجراء الاختبارات السريرية على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا من تطويرها.

وأوضح بيان للوكالة أنها حصلت على إذن رسمي من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية للقاح من وحدات فرعية مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ في 19 جويلية وسيشارك فيها 200 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات ما قبل السريرية التي اختتمت في يونيو الماضي أثبتت مأمونية اللقاح الجديد وقدرته الوقائية والمناعية العالية.

ولفت البيان إلى أن اللقاح الجديد يهدف في المقام الأول إلى تطوير المناعة الخلوية لدى الإنسان، ويتم التطعيم به بجرعتين بفارق زمني ثلاثة أسابيع.

وكانت فيرونيكا سكفورتسوفا رئيسة الوكالة الفيدرالية للأبحاث الطبية والبيولوجية أعلنت خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اللقاح المطور من قبل خبراء الوكالة يعد عقارا من الجيل الجديد ويتم تطويره على أساس تكنولوجي جديد.

وسجلت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات محلية الصنع مضادة لفيروس كورونا هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" (من تطوير مركز غاماليا)؛ و"أبي فاك كورونا" القائم على الببتيد (من تطوير مركز فيكتور)؛ و"كوفي فاك" كامل الخلايا (من تطوير مركز تشوماكوف).

المصدر: "إنترفاكس"