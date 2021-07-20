الجيش اليمني يحرر مواقع ومرتفعات جديدة جنوب مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حقق الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والقبائل حرروا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه «وادي الوينان» منها جبال «المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا»، مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد. ويأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والقبائل «جبل قبيس والكتف بحيد آل أحمد» شرق مديرية «رحبة».

في غضون ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، مدرسة واقعة جنوب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت ثانوية «الثورة» في مديرية «جبل مراد» بواسطة صاروخ باليستي.

وبحسب المصادر، ألحق القصف الصاروخي الحوثي دماراً هائلاً بالمبنى، دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى لعدم تواجد طلبة داخل المبنى، إلا أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين أبناء المنطقة.

وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي مدرسة «الثورة» بصاروخ باليستي إيراني الصنع، واعتبر ذلك استمراراً لمسلسل تدمير البنية التحتية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات اليمنية.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش في جبهة «الظهرة» بين محافظتي الجوف وصعدة.وتمكنت قوات الجيش والقبائل من إفشال محاولة تسلل لمجاميع حوثية في جبهة «الظهرة»، الواقعة بين مديريتي «برط» بمحافظة الجوف و«الحشوة» بمحافظة صعدة. وخاضت قوات الجيش مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن مصرع وجرح عدد من العناصر فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وفي الساحل الغربي، كبدت القوات المشتركة، ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية باشتباكات وضربات مركزة في ثلاث جبهات.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران حاولت الدفع بالعشرات من عناصرها للتسلل صوب تباب تشكل خطراً على خطوط التماس في جبهة «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة ولكن سرعان ما أجبروا على الفرار، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خط النار كانت على أتم اليقظة والجاهزية وخاضت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة انتهت بفشل ذريع للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية في صفوفها. وفي داخل مدينة الحديدة، رصدت وحدات الاستطلاع تحركات للميليشيات خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط جولة «سيتي ماكس»، كما استهدفت الأحياء السكنية المحررة بقذائف «أر بي جي» والأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح. وأكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثكنات وأوكار للميليشيات.

إعلان حالة الطوارئ لمعالجة التسرب النفطي في سواحل عدن

أفادت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، أن غرق السفينة النفطية «Dia» الأحد الماضي، بمنطقة رمي المخطاف في ميناء عدن، تسبب في تسرب كميات كبيرة من النفط أثرت على سواحل المحافظة وتلوث الأسماك وإعاقة نشاط الصيادين.

وقالت الهيئة إن فريقاً ميدانياً تابعاً لها نفذ أمس الأول، نزولاً ميدانياً، لمسح مختلف الموائل البيئية بمحافظة عدن وحصر الأضرار التي تخلفت نتيجة التسرب النفطي بعد تشكيل غرفة عمليات للتعامل من الجانب البيئي في حادثة السفينة. وأكدت الهيئة أن فريقها المُكلف رصد وجود أسماك بحرية ملوثة بالزيت في ساحل «بربرية»، وصرح الصيادون بصيدهم لأسماك ملوثة، وتأثر شباكهم وتلفها بسبب التلوث، كما رُصد بعض التلوث في سواحل «الخيسة، الحسوة، المهرام، كود البريقة، بربرية، الغدير».

ونوّهت الهيئة إلى أنها نسقت مع مكتب النظافة والتحسين لكشط الطبقة السطحية المتأثرة بالتلوث بالزيت بدءاً من الساحل الأكثر تضرراً وهو ساحل بربرية في البريقة، معلنةً حالة الطوارئ ومطالبة الهيئة العامة للشؤون البحرية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا التلوث.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات آنية كفيلة بحصر التلوث أو التخفيف من آثاره، ومراجعة حال السفن الراسية في ميناء عدن، ورفع تقرير عن وضعها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا التلوث في المستقبل ومطالبة مالك السفينة بالشفافية والتصريح بالكميات والأنواع الموجودة من المخزون النفطي وتحمل المسؤولية في هذا التلوث الحالي ودفع التعويض المناسب لما تسببه من أضرار على البيئة والمجتمع.

اليمن: إيران ألقت بكل قدراتها في معارك مأرب الأخيرة

قال وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، أمس، إن إيران ألقت بكل قدراتها في معارك مأرب الأخيرة، معتبراً إياها «متوهمة بأن طريق التمدد ستكون سهلة». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير قوله، خلال زيارته للمنطقة العسكرية السابعة، إن «صلابة القوات المسلحة ستفشل كل الأطماع الفارسية وعليها يقع الرهان في دفن مخططات ميليشيات الإرهاب وداعمتها الإيرانية التي رمت بكل قدراتها وقواتها وتجاربها في المعارك الأخيرة». وثمن المقدشي دعم وجهود قوات تحالف دعم الشرعية في إسناد القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الحوثيين، كما أشاد وزير الدفاع بمواقف وتضحيات أبناء القبائل والالتفاف المجتمعي الواسع في معركة الوجود.