السودان: الجيش باقٍ في «الفشقة» لحماية الحدود

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش السوداني بقاء القوات المسلحة السودانية في منطقة «الفشقة» الحدودية مع إثيوبيا لبسط الأمن وصون الحدود وحماية البلاد والشعب.

جاء ذلك خلال تفقده مع قيادات من الجيش للمواقع العسكرية في «الفشقة» بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وطمأن الحسين السودانيين بأن مشروعات التنمية في الشريط الحدودي تحمل درجة الأولوية على المستوى الحكومي، كما أوضح أن «الفشقة» تستعد الآن للزراعة بعد فتح الطرق وإنشاء الجسور وحفر الآبار.