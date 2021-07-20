«المتحورة دلتا» تنشر الفوضى في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى رفع الإصابات اليومية بالوباء، وبالتالي نشر الفوضى في العالم.

فقد سجلت العديد من الدول عبر العالم بينها إندونيسيا وفرنسا وبريطانيا ارتفاعا مقلقا في أعداد الإصابات بالفيروس، في وقت كثفت الحكومات جهود تلقيح السكان، سعياً لوقف تفشي المتحورة دلتا.ووزع، حتى الآن، ما يقرب من 3,7 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس على مستوى العالم. لكن الدول الفقيرة متأخرة جدا في جهود التطعيم.

والمتحورة «دلتا» الشديدة العدوى، التي ظهرت للمرة الأولى في الهند، تجتاح العالم متسببة بطفرات جديدة في أوروبا وآسيا، ولا سيما بين المحصنين، مع أكثر من أربعة ملايين وفاة من جراء الفيروس منذ ظهوره.

في إندونيسيا، استفحلت حالات الإصابة بالفيروس متخطية الأعداد المسجلة في الهند والبرازيل، بؤرتي الفيروس في العالم، وسجلت حصيلة قياسية جديدة بلغت أكثر من 1300 وفاة أمس الاثنين.

وحظرت السلطات التجمعات الكبيرة، بما فيها المناسبات التقليدية خلال عيد الأضحى وحضت الناس على عدم إقامة صلاة الجماعة.

في العاصمة جاكرتا، التزم البعض التعليمات الرسمية بعدم الدخول إلى المساجد وتجمعوا للصلاة في طرق مجاورة، فيما فرش عدد من أهالي مدينة باندونغ سجادات الصلاة في الأزقة.

وتعاني معظم مناطق جنوب شرق آسيا من ارتفاع الإصابات بالفيروس، في وقت تواجه العديد من الدول صعوبة في عملية توفير اللقاح.

وحذرت الفلبين من انفجار وشيك في الإصابات بعد أن رصدت المتحورة دلتا، فيما فرضت تايلاند الثلاثاء تدابير إغلاق جزئي لأسبوعين طالت 12 مليون شخص.

وسنغافورة، التي تجنبت أسوأ تداعيات الوباء، قالت اليوم الثلاثاء إنها ستفرض قيودا على حجم التجمعات وتمنع ارتياد المطاعم بعد ارتفاع في حالات الإصابة المحلية.

وصدرت أوامر الاثنين طالت قرابة ثلث سكان فيتنام البالغ عددهم 100 مليون نسمة بوجوب لزوم منازلهم.

وقالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 تتزايد بمعدلات غير مسبوقة، بعد تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران «هناك زيادة في تفشي الفيروس بمعدل 150 بالمئة خلال الأسبوع الماضي: لم نشهد هذا من قبل».

ومعدل الإصابات هو الأعلى منذ منتصف مايو، عندما كانت فرنسا تخرج من تدابير إغلاق هي الثالثة من نوعها على مستوى البلاد.

وأشاع ازدياد الإصابات بالفيروس أجواء استياء قبيل الألعاب الأولمبية التي تنطلق الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو بعد إلغائها العام الماضي بسبب الجائحة.

وفيما من المقرر أن تقام الألعاب من دون جمهور وسط تدابير صارمة للحد من الفيروس، إلا أن الاستعدادات لها لم تسلم منه.

فقد سجلت خمس إصابات في القرية الأولمبية ما يؤجج المخاوف من أن يتسبب تدفق آلاف الرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام في ارتفاع الإصابات في اليابان.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، اليوم الثلاثاء، إن هذه الألعاب سببت له معاناة، وأقر بأن الطريق للألعاب لم يكن سلسا دائما.

وصرح «على مدى الأشهر ال15 الماضية، توجب علينا اتخاذ العديد من القرارات في حالة من عدم اليقين. راودتنا الشكوك كل يوم. تداولنا وتناقشنا. كانت هناك ليالٍ بلا نوم».

وأضاف «لقد أثر ذلك علينا أيضاً، لقد أثقل كاهلي. لكن من أجل الوصول إلى هذا اليوم، كان علينا أن نظهر ثقة. كان علينا أن نظهر طريقة للخروج من هذه الأزمة».