تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي بين السيسي وجونسون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 9 دقائق

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وجونسون بحثا أيضاً “أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والأمني وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال “موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حالياً ومستقبلاً، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض بشأن سد النهضة “من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية”، بحسب ما ورد في البيان.

وذكر المتحدث أن الجانبين توافقا على “أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود”.