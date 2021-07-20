“الموت لخامنئي”.. التظاهرات تعج إيذج لليوم السادس على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لليوم السادس على التوالي، انطلقت تظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء في مدينة إيذج الإيرانية خلال أول أيام العيد وهتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات “الموت لخامنئي”.

وتواصلت الاحتجاجات في الأهواز (جنوب غرب إيران) أمس الاثنين لليوم الخامس، وذلك احتجاجاً على شح المياه، اعتقلت السلطات الإيرانية ناشطين خلال تجمع أمام وزارة الداخلية بطهران لدعم الأهواز.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون من حي الثورة في الأهواز، إطلاق القوات الأمنية وابلاً من الرصاص على المتظاهرين مما أدى لسقوط جرحى.

كما وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بحي شلنك أباد في الأهواز.

وتأتي التظاهرات رغم انتشار واستقرار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية في مدن محافظة الأهواز. وقد أكدت مصادر موقع “إيران إنترنشنال” أنه بعد احتجاج أهالي حي علوي في مدينة الأهواز، تم إرسال الشرطة والحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة للتعامل مع المتظاهرين.