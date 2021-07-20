“الصحة الإيطالية”: من الخطأ اعتبار وباء كورونا جزءاً من الماضي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بعدما سجلت إيطاليا حصيلة إصابات بلغت أكثر من 4 ملايين و275 ألف إصابة، و128 ألف وفاة، شدد وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسا على أنه “من الخطأ اعتبار وباء (كوفيد-19) جزءا من الماضي”.

وقال: “نحن في مرحلة لا يزال فيها الوباء حاضرا، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأمر قد انتهى.. الإصابات تزداد، وننظر إلى ما يجري في إسبانيا وهولندا وبريطانيا، وأيضا فرنسا، التي تجاوزت 18 ألف إصابة يومية”.

وأضاف في إشارة إلى تصريحات بعض السياسيين الإيطاليين بشأن عدم ضرورة تحصين الشباب من الوباء: “يوصي علماؤنا بشدة باللقاح حتى لمن هم دون سن الأربعين عاما للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم. علينا الإصرار على ذلك وعدم نسيان أن الحريات التي اكتسبناها مؤخرا هي نتيجة حملة التطعيم الوطنية”.