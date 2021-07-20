بشعار "الموت لخامنئي".. "ثورة العطش" تتصاعد في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت حدة غضب الإيرانيين، جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأحواز وغيرها.

وتجددت الاحتجاجات، مساء اليوم الثلاثاء بمناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران التي تقطنها أغلبية عربية بسبب أزمة المياه.



وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة "إيذه" بمدينة الأهواز العربية، ردد خلالها المحتجون شعارات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو ترديد المحتجين شعار "الموت لخامنئي" فيما هتف آخرون "أبناء اللور والعرب أخوة لا يفترقان"، في تأكيد على رفض مساعي النظام ومؤيده إثارة النعرات القومية والعنصرية في خوزستان.

وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي وسط تواجد كثيف للقوات الأمنية.

كما خرجت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى من بينها الأحواز عاصمة خوزستان ومدينة الخفاجية والفلاحية ومعشور وغيرها بسبب أزمة المياه.

وكانت وكالة أنباء "فارس نيوز" الذراع الإعلامي لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، اعترفت بقيام قوات الحرس بفتح النار على المحتجين في محافظة خوزستان.

ولقي حتى الآن أربعة محتجين مصرعهم على مدى الأيام الماضية فيما اعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين في مناطق مختلفة من خوزستان.

وترجع ندرة المياه في إيران إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، جزئيًا إلى بعض العوامل المتعلقة بالطقس، بما في ذلك الانخفاض الحاد في هطول الأمطار الذي انخفض بنسبة تزيد على 40٪ عن مستويات العام الماضي في الأشهر الأخيرة.

كما أدى الجفاف إلى خفض المياه المستخدمة في الطاقة الكهرومائية في السدود الإيرانية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة.

ووفق خبراء فإن عقودًا من سوء إدارة الحكومة الإيرانية ساهمت أيضًا في الجفاف. واتهموا السلطات بعدم النظر بشكل كامل في إقامة وبناء السدود وتحويل المياه من الأنهار والأراضي الرطبة في خوزستان إلى الأراضي الصناعية في المناطق المجاورة.