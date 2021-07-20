شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: يحظر تجاوز الأعداد المحددة للتجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المُنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وتشمل التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات بما يتجاوز الأعداد المحددة، أو التجمعات لأغراض اجتماعية مثل العزاء والحفلات وغيرها ، وأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أوالاستراحات أو المزارع ونحوها.