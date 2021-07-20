شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "اليونيسف" في ليبيا يحذر من انتشار سريع لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا عبد القادر موسى من الانتشار السريع لفيروس كورونا في ليبيا.

وقال موسى : إن معدل التطعيم منخفض للغاية، مما يستلزم المزيد من السرعة في الاستجابة، وأهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار (كوفيد -19) والمتحورات هو ضمان تلقيح كل شخص مؤهل، حيث تمكنت البلدان ذات التغطية العالية بجرعتين من اللقاحات من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير، كما أننا بحاجة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها.

وحث الجميع في ليبيا بشدة على ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر والتطعيم.

وتشهد ليبيا ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين حيث بلغت الإصابات ذروتها، إذ سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4061 إصابة جديدة في 18 يوليو، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء.