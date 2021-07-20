إيران تعتقل حقوقية بارزة و5 آخرين دعوا لوقف قتل محتجي خوزستان‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات الأمنية اعتقلت الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي و5 آخرين دعوا لوقف قتل محتجي خوزستان‎‎.

وذكرت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، اليوم الثلاثاء " أن السلطات الأمنية اعتقلت محمدي و5 نشطاء مدنيين آخرين في أعقاب تجمع أمام وزارة الداخلية.

وقالت نرجس محمدي في تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن تجمعهم يأتي كدعوة "لوقف قتل أهل خوزستان"، مضيفة "نحن ندعم خوزستان في طهران".

كما ورد أن قوات الأمن اعتقلت آراش صادقي ورسول بادغي وآراش كايخسروي وبوران ناظمي وجعفر عظيم زاده.

وقالت محمدي "نعلن للحكومة الإيرانية أن القتل يجب أن يتوقف، وأهل خوزستان عطشى، ولديهم الحق في التجمع سلمي، ولا يمكن قتل المتظاهرين في الشوارع".

وتشهد مدن خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية لليوم الخامس على التوالي احتجاجات شعبية سلمية مناهضة للنظام والحكومة بسبب أزمة المياه.

ويحمل المحتجون سياسات النظام وحكومة الرئيس حسن روحاني بنقل المياه من خوزستان العربية إلى محافظات وسطى منها أصفهان نتيجة سياسيات عنصرية ضد العرب.

وأحصت منظمات حقوقية ايرانية مقتل 4 محتجين على مدى الأيام الماضية، فيما اعترفت وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية بأن قوات الحرس الثوري أطلقت النار على المحتجين في مناطق متعددة بمحافظة خوزستان جراء الاحتجاجات.