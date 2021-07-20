شكرا لقرائتكم باكستان: لا دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء، إن التحقيقات لم تظهر أي دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني، في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت السبت، أن سلسلة علي خيل كانت تستقل سيارة أجرة في إسلام آباد عندما خطفت واحتجزت لعدة ساعات تعرضت خلالها لـ"تعذيب شديد على أيدي مجهولين".

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وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية على الإثر بيانا قالت فيه، إن الشابة تعرضت للاعتداء، مضيفة أنه تم تشديد إجراءات حماية السفير نجيب الله علي خيل وعائلته، لكن السلطات الباكستانية عادت وشككت الثلاثاء في رواية الخطف.

تعبيرية

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي "لا توجد حالة خطف"، مضيفا أن المحققين راجعوا 700 ساعة من لقطات كاميرات المراقبة وفتشوا 200 سيارة أجرة.

واعتبر أن الحادث استخدم وسيلة "للذم ببلدنا".

وأضاف "لن تتخلى باكستان عن هذه القضية رغم وجود فرق كبير بين الرواية والنتائج التي توصلنا إليها"، داعيا سلسلة علي خيل للمساعدة في التحقيق.

وتم استدعاء السفير الأفغاني إلى كابول الأحد بسبب "تهديدات أمنية"، وهي خطوة قالت إسلام أباد إنها مؤسفة.

وإسلام أباد مدينة واسعة يناهز عدد سكانها مليون نسمة وتتخذ فيها إجراءات أمنية مشددة نسبيا.

وتتهم كابول إسلام أباد بتقديم ملاذ لمقاتلي طالبان الذين يشنون عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على المناطق الريفية الأفغانية، في حين تقول إسلام أباد إن كابول تغض الطرف عن جماعات متشددة تشن هجمات على باكستان من أراضيها.

ومع احتدام القتال في أفغانستان، اندلعت حرب كلامية الأسبوع الماضي، اتهم خلالها نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح الجيش الباكستاني بتقديم "دعم جوي كبير لطالبان في بعض المناطق".

ونفت باكستان بشدة هذا الاتهام، وأصدرت خارجيتها بيانا جاء فيه أن البلاد "اتخذت التدابير الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا وشعبنا".

وسيطرت طالبان الأسبوع الماضي على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان جنوب البلاد.