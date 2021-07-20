اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في الخفافيش البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (أ ش أ)

اكتشف علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا في الخفافيش البريطانية مرتبط بـ "سارس-كوفيد-2"، العدوى التي تسبب "كوفيد-19".

وقامت الباحث الجامعي إيفانا مورفي من جامعة إيست أنجليا بجمع المواد البرازية من عشرات الخفافيش من نوع حدوة الحصان، ووجد تسلسل جينوم فيروس كورونا جديد في واحدة من 53 عينة، بحسب ما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقالت مورفي إنها تأمل ألا يقود الاكتشاف الناس إلى اضطهاد الخفافيش، مضيفة: "مثل كل الحيوانات البرية، إذا تُركت بمفردها، فإنها لا تشكل أي تهديد".

وتم تسمية الفيروس، الذي حدده خبراء في الصحة العامة بإنجلترا، باسم RhGB01. وقال الخبراء إنه من غير المرجح أن يهدد البشر ما لم يتحور، ولا يوجد دليل على أنها انتقلت حتى الآن.

من جانبها، قالت ديانا بيل، من جامعة إيست أنجليا، إن الأنواع المكتشفة حملت على الأرجح RhGB01 لآلاف السنين، ولم يتم اكتشافها سوى الآن بعد إجراء البحث الجديد. ودعت إلى مزيد من الدراسات حول أنواع مختلفة من الخفافيش والفصائل الأخرى.

وأضافت بيل: "تم العثور على خفافيش حدوة الحصان في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا. وتم العثور على فيروسات مماثلة في أنواع أخرى من خفافيش حدوة الحصان في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية".