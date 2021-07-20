إصابة مسؤول بالبيت الأبيض ومساعد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولا بالبيت الأبيض ومساعدا كبيرا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض - حسبما ذكرت القناة - أن هذا الموظف ثبتت إصابته بالفيروس بعيدا عن حرم البيت الأبيض، كما صرح مصدر للقناة بأن الموظف لم يكن لديه أي تواصل في الأوانة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت القناة إلى أن مساعد رئيسة مجلس النواب، الذي أصيب بالفيروس، لم يكن على تواصل معها منذ إصابته بالعدوى.