ارتفاع كبير لحصيلة قتلى الفيضانات في ألمانيا

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سجلت حصيلة القتلى في الفيضانات الأخيرة التي ضربت ألمانيا ارتفاعا كبيرا مع استمرار عمليات البحث في المناطق السكنية المنكوبة.

وارتفع عدد ضحايا الكارثة إلى 169 قتيلاً في ألمانيا و200 في أوروبا.

وذكر آرون كلاين المتحدث باسم فرق الإنقاذ الفنية في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية أن الفيضانات تسبب في مقتل 121 شخصًا في هذه الولاية وحدها مقابل 117 في الحصيلة السابقة.

وفي بلجيكا، حيث أعلن يوم حداد وطني الثلاثاء، قضى 31 شخصًا.

وتسببت الفيضانات في انقطاع كبير في التيار الكهربائي وفي تعطل هوائيات الاتصالات، ما منع السكان من تلقي الإنذارات في الوقت المناسب.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "كانت هناك إنذارات" في حين يتم التحدث منذ أيام أن النظام الوطني للإنذار فشل في تحذير السكان المعنيين في الوقت المناسب من خطورة الفيضانات في غرب البلاد.

ودعت إلى استخدام صفارات الإنذار كأداة تنبيه إضافية. وقالت ميركل "صفارات الإنذار، وهي أداة قديمة، قد تكون أكثر فائدة مما كنا نظن".