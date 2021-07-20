استمرار وتيرة تفشي كورونا في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في التصاعد في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل زيادة كبيرة في الإصابات.

وأظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، 46558 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في الإصابات خلال أسبوع واحد في الفترة بين 14 و20 يوليو الجاري بلغت 40.7 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.وسجلت بريطانيا أيضاً 96 حالة وفاة أخرى جراء الإصابة بكوفيد-19.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا، أمس الاثنين، 46.35 مليون شخص، بينما تلقى الجرعة الثانية 36.24 مليون شخص.