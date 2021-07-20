بوتين يتفقد طائرة مقاتلة روسية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مجسم طائرة مقاتلة جديدة من الجيل الخامس من مقاتلات «سوخوي» كشفت عنها روسيا في معرضها الجوي السنوي (ماكس) مستهدفة أيضاً أسواق التصدير.

وقال أوليج بانتيلييف، رئيس وكالة «أفيابورت» للتحليلات إن من المرجح أن توصف هذه الطائرة الحربية بأنها منافس الطائرة «الشبح» الأميركية «إف-35».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن إحدى النشرات القول إن من المتوقع أن تطير الطائرة في طلعتها الأولى في عام 2023، وأن تُنتج المجموعة الأولى منها في عام 2026.

وقالت مجموعة «روستيك»، وهي التكتل الجوي والدفاعي الروسي، إن من الصعب اقتفاء أثر هذه الطائرة الجديدة، وإن تكاليف تشغيلها ستكون منخفضة.