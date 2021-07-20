ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا في هذه الدولة الأوروبية

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تشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعاً كبيراً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد رغم حملات التطعيم.

فبعد بريطانيا وروسيا والبرتغال وإسبانيا، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 18 ألف إصابة مقابل أقل من سبعة آلاف الأسبوع السابق.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، أمام النواب في الجمعية الوطنية «لقد حصلت للتو على حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا (...) بلغت 18 ألف إصابة على مدى 24 ساعة فقط».

وتنشر الدوائر الصحية المعنية مساء الأرقام النهائية للساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف الوزير «هذا يعني أن لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150 في المئة على مدى أسبوع: لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر، لا مع كوفيد (في نسخته الأولى) ولا مع المتحورة البريطانية ولا مع الجنوب أفريقية ولا مع البرازيلية».

ولم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف مايو الماضي.

وتابع فيران «لدينا سلاح هو التطعيم. الوقت لم يعد للتشكيك والتردد، الوقت هو للمناعة الجماعية، إنها مسؤولية مشتركة وهي الوسيلة الوحيدة التي لدينا (...) للتخلص من كوفيد لمرة واحدة وأخيرة».

وبعد تراجع لأسابيع عدة، عاود عدد الإصابات الارتفاع بوضوح في فرنسا بسبب المتحورة «دلتا» شديدة العدوى التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وتطاول الإصابات راهناً الجيل الشاب، وتخشى الحكومة أن يتسع انتشارها لدى المسنين والأفراد الضعفاء غير الحاصلين على اللقاح ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى.