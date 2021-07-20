اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا في فنلندا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 7 ثواني

بدأت الموجة الرابعة من جائحة كورونا في فنلندا. وأعلن مسؤول صحي في فنلندا اليوم الثلاثاء عن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا المستجد في البلاد.

وعلق الخبير في المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية ميكا سالمينين، على إعلان السلطات اليوم عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنلندا منذ أمس الاثنين، وهي أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وقال: “إذا تحدثنا عن موجات الجائحة، فيمكنكم القول إنها الموجة الرابعة”. وأشار إلى أن حالة فنلندا لا تختلف عن حالة معظم الدول الأوروبية حيث بدأ عدد الإصابات يزداد، مع أنه لفت إلى أن الوضع يختلف عما شهدته الدول الأوروبية في الشتاء والربيع الماضيين بسبب تقدم عملية التحصين، كون المرض ينتشر بين مواطنين لم يتلقوا التطعيم.

واعتبر أن العودة إلى القيود الصحية لا مفر منها “إذا كنا نريد تراجع حالات الإصابة”.