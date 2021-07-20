بايدن وزوجته يرسلان أحرّ التهاني للمسلمين بعيد الأضحى المبارك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، مسلمي العالم الذين يحتفلون، الثلاثاء، بعيد الأضحى.

وقال بايدن في تغريدة له ” نرسل أنا وجيل (بايدن) أحر التهاني إلى أولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، والذين يؤدون مناسك الحج”.

وأوضاف أن هذه المناسبات “تذكرنا بالجذور المشتركة للأديان الإبراهيمية في العالم”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها بايدن بتغريدة لمسلمي العالم، فخلال شهر إبريل الماضي، هنّأ بايدن، المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان، وشدد على أهمية المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية.

ويحتفل المسلمون عبر العالم اليوم بعيد الأضحى، حيث يتقربون بنحر الأضاحي، بينما بدأ الحجاج منذ الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى بحصى معقمة في منى قرب مكة المكرمة، في ثاني موسم حج ينظّم وسط وباء كوفيد-19.