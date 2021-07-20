فاوتشي حذر من تفشي المتحورات.. فماذا قال بخصوص الجرعة الثالثة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يوليو - 2021 7:56 مساءً

أعلن أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على 3 لقاحات للاستخدام الطارئ في مواجهة كورونا.

مضيفاً أنه يجري بحث “حصول الجميع على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا”، محذرا من تفشي السلالات المتحورة.

فاوتشي أكد أيضاً أن فعالية اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة وصلت إلى 94 في المئة، وأن لقاحات كورونا في الولايات المتحدة كانت فعالة لكل الفئات العمرية.

وبعد حملة تلقيح أولى في كافة أنحاء البلاد، تراجعت وتيرة تفشي المرض بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وترتفع حاليا أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات التي تسجّل أدنى معدّلات تلقيح في وقت تتفشى بسرعة النسخة المتحوّرة “دلتا” الشديدة العدوى.

ولم يتحقق الهدف الذي أعلنه بايدن وهو تلقيح 70 في المئة من الراشدين في الرابع من يوليو، يوم العيد الوطني.

وتحوّلت الشكوك الأولية في اللقاحات في مناطق أميركية عدة إلى مشاعر عداء، مع تضخيم الأخبار المناهضة للقاحات بنظريات مؤامرة تنشرها بشكل منتظم وسائل إعلام محافظة.

وكان فاوتشي انتقد قبل يومين وسائل الإعلام التي تنشر معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لكورونا، مؤكداً أنه “كان من المستحيل القضاء على مرض الجدري وشلل الأطفال لو وجد التضليل الحالي” حينذاك.