كورونا ينهش بإيران.. ووزير الصحة فخور بإنجازاته!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

ازداد وتيرة الأزمة الصحية في إيران بشكل ملحوظ مؤخراً، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 27444 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم قياسي أعلنته السلطات الرسمية منذ تفشي الفيروس في إيران.

وكان لافتاً ما صرح به وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الذي دافع عن سجله في إدارة أزمة كورونا في البلاد، وقال إن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد اللقاح.

وأضاف نمكي، اليوم الثلاثاء 20 يوليو (تموز)، خلال اجتماع في مدينة خرم آباد الإيرانية أن وزارة الصحة مسؤولة فقط عن “تنظيم عملية التطعيم والحقن”.

كما وصف سجل النظام الإيراني في احتواء كورونا بأنه يبعث على الفخر، وقال: “إنه لشرف عظيم أن يتم طلب المساعدة من دولة كان يجب أن تطلب هي المساعدة من العالم”.

وأضاف نمكي: “تلقيت رسالة من وزير الصحة في إحدى الدول الموبوءة بمرض كورونا، وكانت مليئة بطلبات المساعدة، وجاء في الرسالة: قولوا لنا ماذا فعلتم للسيطرة على كورونا رغم هذا التفشي الواسع”.

ورفض وزير الصحة الإيراني الإشارة إلى تفاصيل طلبات المساعدة التي تطرق إليها.

وجاءت تصريحات وزير الصحة أيضا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 27444 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم قياسي أعلنته السلطات الرسمية منذ تفشي الفيروس في إيران.

وحذر حسين كرمان بور، الطبيب في قسم الطوارئ ومدير العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني، اليوم الثلاثاء، من أن “المستشفيات في الوقت الحالي مليئة ومقلقة ومتعبة”.

وأكد كرمان بور في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): “نتلقى يوميا عشرات الاتصالات الهاتفية للبحث عن أسرة فارغة في المستشفى. وفي بعض الأحيان يتم حجز المريض على أرضية مركز الطوارئ”.

كما أعلن هذا المسؤول الصحي عن وجود “طوابير طويلة” في مستشفيات طهران، وقال: “في المحافظات أيضا لا يبدو الوضع أفضل من الأوضاع في العاصمة. الأسرة قليلة جدا”، بحسب ما أورد موقع “إيران إنترناشونال”.