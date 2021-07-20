وزير الدفاع اليمني: “صلابة” القوات المسلحة “ستُفشل كل الأطماع الفارسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتهم وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الثلاثاء، النظام الإيراني بأنه ألقى بكل إمكانياته في المعارك الأخيرة في اليمن، معتبرا إياه “متوهماً بأن طريق التمدد ستكون سهلة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد المقدشي خلال زيارته للمنطقة العسكرية السابعة، أن “صلابة” القوات المسلحة “ستفشل كل الأطماع الفارسية وعليها يقع الرهان في دفن مخططات ميليشيا الإرهاب وداعمتها الإيرانية التي رمت بكل قدراتها وقواتها وتجاربها في المعارك الأخيرة”.

كما ثمن دعم وجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إسناد القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الحوثيين.

وكانت قوات الجيش اليمني حققت، الاثنين، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن أبطال الجيش والمقاومة، حرروا اليوم مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان، منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.