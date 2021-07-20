“صور” للقتلى الذين سقطوا في قصف قاعدة عسكرية جنوب شرق حلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قصف على مواقع عسكرية في سوريا

قتل اليوم خمسة عناصر من الميليشيات التابعة لإيران ونظام الأسد في استهداف إسرائيلي لموقع وقاعدة عسكرية في منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب قبيل منتصف ليل أمس، حسبما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب تصريحات تلفزيونية لمدير المرصد رامي عبد الرحمن، فإن القصف الإسرائيلي استهدف قاعدة في جبل الواحة ومستودع ذخيرة جنوب شرق حلب.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع “لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”.

وكان المرصد قد أشار في وقت سابق إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في السفيرة بريف حلب، حيث توجد قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة، مما أدى إلى تدميرها.

وكان إعلام النظام السوري قد أفاد فجر الثلاثاء عن “تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء حلب”.

وقالت وكالة “سانا” إن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات إسرائيلية في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.