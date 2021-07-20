رسالة سودانية.. "عيد" رئيس الأركان في الفشقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين منطقة الفشقة شرقي البلاد على الحدود مع إثيوبيا.

وأدى الحسين وعدد من كبار قيادات الجيش صلاة العيد بمنطقة ود كولي بقطاع تبارك الله وسط الجنود وسكان المنطقة المتنازع عليها مع إثيوبيا.

وحمل رئيس الأركان رسالة شكر من القوات المسلحة لسكان الفشقة لعى وقفتهم الصلبة خلف الجيش في بداية عمليات إعادة الانتشار.





وقال إن "الفشقة وبعد ربع قرن من الزمان تصلي العيد بفرحتين.. فرحة العيد وفرحة استردادها وقد انتظمت التنمية وفتحت الطرق وانشئت الجسور والكباري وحفرت الآبار واستعد الجميع للزراعة في خريف مبشر".

وطمأن رئيس الأركان سكان المنطقة مؤكدا بقاء القوات المسلحة على الأرض استكمالا للتنمية وبسطا للأمن وصونا للحدود وحماية للوطن ولشعبه.

وتلوم إثيوبيا المجتمع الدولي على ما تقول إنه غض للنظر عن الانتشار السوداني في الفشقة التي تعتبرها أراض متنازع عليها وهو ما ينفيه السودان.





وأكد الحسين أن مشروعات التنمية بالشريط الحدودي تتصدر أولويات الحكومة الاتحادية لكنه شدد على أن القوات المسلحة لن تنتظر وستقدم كل ما بوسعها من أجل تنمية المنطقة.

وتفقد رئيس الأركان والوفد المرافق عددا من المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة في المنطقة.