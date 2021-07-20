داعش يتبنى الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم، في بيان، نشرته حسابات تابعة له، إنه استهدف القصر الرئاسي والمنطقة الخضراء بسبعة صواريخ من طراز كاتيوشا.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط ثلاثة صواريخ انفجر اثنان منها فقط على مقربة من القصر الرئاسي.

وفي وقت سابق اليوم، سقطت صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.

ورغم دوي عدة انفجارات، واصل الرئيس الأفغاني أشرف غني الصلاة، وفق وسائل إعلام محلية.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان أحدثها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.