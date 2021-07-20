شكرا لقرائتكم هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت لمالي أثناء صلاة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكيناً، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، وفق مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان.

مصلون في الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى

وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو أنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل.

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وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة، وعندما كان الإمام متوجهاً لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكنه أصاب شخصاً آخر".

مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى

كما قال إدريسا كوني، أحد القائمين على المسجد، إنه رأى مهاجما يقترب من الرئيس، ثم سحب الرئيس وحراسه الأمنيون أسلحتهم.

بدورها، قالت رئاسة مالي في بيان على تويتر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس غويتا كان هدفاً لمحاولة طعن خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو.

مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى

وقالت الرئاسة "تغلب الأمن على المهاجم في التو، والتحقيقات مستمرة".

وتولى غويتا، وهو برتبة كولونيل في القوات الخاصة يبلغ من العمر 38 عاماً، السلطة في يونيو بعد إطاحته بثاني رئيس في تسعة أشهر.