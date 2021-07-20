الجيزة في المقدمة.. الزراعة تكشف عن عدد ذبح الأضحية بالمجازر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرًا أعده الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التقرير أن إجمالي المذبوحات 7500 رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز والجمال

، وجاءت محافظة الجيزة في المركز الأول تليها الإسكندرية ثم البحر الأحمر والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ.

وأضاف "محروس"، أن الذبح مازال مستمرًا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانًا بالإضافة إلى الإشراف الطبي للتأكد من سلامة الأضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظًا على صحة المواطنين.