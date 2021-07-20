التعليم تكشف موعد امتحانات الدور الثاني لـ"أولى وثانية ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أنها ستكون بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وقال حجازي، لمصراوي، إن وضع الامتحانات وتحديد موعد انعقادها سيكون لا مركزيا، حيث إنه سيتم إعلان جدول الامتحانات بحسب كل مديرية على حدة.

ولفت إلى أن هناك إطارا عاما لجدول الامتحانات، مؤكدًا أنها ستبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بأسبوع.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يوليو الجاري، وتنتهي 2 أغسطس المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا، وتعقد الامتحانات ورقيا بنظام "بابل شيت" والأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.