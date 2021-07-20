اليوم / حجّاج بيت الله يقفون على صعيد عرفات

اسماعيل عبد الحي - يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم، الإثنين 19 جويلية 2021، على صعيد عرفات الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج، بعدما قضوا يوم التروية في منى الأحد.

ويتوجه الحجاج فيما بعد لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول غدا الثلاثاء.

وإستبدلت السعودية فجر اليوم، كسوة الكعبة بأخرى جديدة، على غرار يوم عرفة من كل عام الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه "تم البدء في إستبدال كسوة الكعبة المشرفة بثوب جديد صنع من الحرير الخالص".

ووفق الوكالة، يبلغ إرتفاع الكسوة 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منها حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا.

وتوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل، ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه "يا حي يا قيوم"، "يا رحمن يا رحيم"، "الحمد الله رب العالمين".

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بإرتفاع 6 أمتار ونصف وبعرض 3 أمتار ونصف، مكتوب عليها آيات قرآنية، ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.