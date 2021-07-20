ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى عشرات القتلى والجرحى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة التفجير الذي ضرب سوقا شعبية في مدينة الصدر، بالعاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين، ارتفعت إلى عشرات القتلى والجرحى.

وأضافت الخلية أن حصيلة الانفجار ارتفعت إلى 36 قتيلاً على الأقل و62 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر طبية وأمنية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن التحقيقات أثبتت أن التفجير نفذه "إرهابي انتحاري".

ووقع الهجوم الدامي، الذي تبناه تنظيم دعش الإرهابي، على سوق شعبي عشية عيد الأضحى المبارك.

كشف التفجير أن التنظيم المتطرف لا يزال قادراً على شنّ هجمات دامية في العراق رغم مرور سنوات على هزيمته.