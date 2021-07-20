البحرين تؤكد تضامنها مع العراق في حربه ضد الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً في مدينة الصدر العراقية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، تضامن مملكة البحرين مع العراق في حربه ضد الإرهاب.

وجددت الوزارة موقف المملكة الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت أمس الاثنين في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجير.