ترودو مهنئاً المسلمين بعيد الأضحى المبارك.. لا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الثلاثاء، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ترودو في مقطع فيديو نشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: “في هذا اليوم، يحضر المسلمون الصلوات ويتبادلون الهدايا والتحية، ويقدمون المساعدة للفقراء، ويؤدون التضحية، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء.. لا يزال هذا اليوم المهم يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم، ولإظهار التقدير لبركات الحياة.. لقد حان الوقت أيضا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها أجيال من الكنديين المسلمين لبلدنا”.

وانتهز رئيس الحكومة الفرصة لإدانة مظاهر الإسلاموفوبيا في كندا. ولفت ترودو بهذا الصدد إلى المأساة التي وقعت مؤخرا في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية حيث تم دهس عائلة مسلمة عمدا. ووصف ترودو هذا الحادث بـ “المؤلم”، كما ذكر أن المسلمين ما زالوا يتعرضون لإهانات وتهديدات وأعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد.

وقال ترودو: “لا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا.. لهذا السبب تستضيف حكومة كندا في 22 يوليو القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا، لمواصلة اتخاذ إجراءات قوية ضد هذه الكراهية والتمييز”.

وأضاف: “معا، يجب أن نختار الدمج على عدم التسامح ونجدد التزامنا بكندا متنوعة، حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو جنسهم، أن يشعروا بالترحيب والأمان والاحترام”.

وفي ختام خطابه تمنى ترودو باسمه ونيابة عن أفراد عائلته لجميع المسلمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك احتفالا رائعا.