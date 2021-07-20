الكاظمي يأمر بإعادة الانتشار الأمني في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أوامره بفتح تحقيق في التفجير الذي استهدف سوقا ببغداد، مع إعادة الانتشار الأمني.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي -صباح اليوم الثلاثاء، في بيان- إن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا طارئا ضم القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية، حيث وجّه بإعادة توزيع مسك القواطع (إدارة المناطق) من القوات الأمنية في بغداد، بالشكل الذي يرفع من جاهزية القوات وقدرتها على التصدي “للمخططات الإرهابية والإجرامية”.

وتابع البيان بأن “الكاظمي وجّه أيضا بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه، والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة”.

كما أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق في التفجير من قبل قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح -على تويتر أمس- “في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد”.

وأعلنت القوات المسلحة توقيف الضابط المسؤول عن سوق الوحيلات، وذلك بناء على أوامر من الكاظمي.