وكالة الطاقة الذرية قلقة من تعليق إيران لمحادثات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على قلق الوكالة تعليق طهران المفاوضات في فيينا، في حين عبرت إيران عن رفضها ربط واشنطن ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي.

وأضاف غروسي أن الوكالة لا تزال تنتظر من طهران الإجابة عن مجموعة من الأسئلة بشأن الملفات العالقة بين جانبين، وأن الوكالة تتطلع لاستئناف التواصل مع طهران بعد تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه.

إيران وواشنطن

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده أبدت مرات عدة استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

واتهم ربيعي واشنطن بعرقلة عملية تبادل السجناء وحملها مسؤولية عدم تنفيذها، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن ربطت ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه إيران.

وقال ربيعي إن اللجنة التي تم تعيينها في مجلس الأمن القومي الإيراني ضمن قانون “رفع العقوبات وضمان المصالح القومية” أكدت أن التفاهم الذي وصلت إليه حكومة روحاني في فيينا لا يتماشى مع القانون، وأن الحكومة المقبلة ستواصل المفاوضات بعد تسلم مهامها.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران ستظل قائمة ما لم ترفع بموجب عملية دبلوماسية تفاوضية.

وأكد برايس في مؤتمر صحفي أن بلاده تأمل أن يختار الرئيس الإيراني الجديد المضي قدما في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتدرك جيدا ومعها المجتمع الدولي أهمية وجود آلية تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، حسب قوله.