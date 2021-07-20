هل تلغى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حتى هذه اللحظة، فإن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 لا تزال قائمة، وفق آخر تصريحات المسؤولين اليابانيين، مع أخذ الاعتبار الإجراءات المفروضة لتجنب انتشار عدوى كورونا بين المشاركين.

ولكن مع انتشار المتحور دلتا، وزيادة الإصابات بكورونا في العدبد من البدان، هل تلجأ السلطات المنظمة إلى إلغاء هذه الفعاليات العالمية.

أعلن الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 توشيرو موتو أنه “لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية” التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة بالنظر لتصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس قال موتو إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، على تحديث الشعار الأولمبي من “أسرع، أعلى، أقوى” الى “أسرع، أعلى، أقوى – معاً”، وذلك لعكس روح التضامن في جميع أنحاء العالم في مواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وتقام الألعاب وسط مخاوف محلية من تردي الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، في وقت تخضع طوكيو لحالة طوارئ صحية ما حتم إقامة الأولمبياد خلف أبواب موصدة في المسابقات المقررة في العاصمة، ما يعني أن الغالبية العظمى منها ستقام من دون جمهور.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بعدما نال اقتراح تحديث الشعار الأولمبي التأييد بالإجماع، “نرى في كل مكان الجهد التعاوني يجلب حلولًا أسرع وأفضل من العمل بشكل منفرد”.