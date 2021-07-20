تدمير مستودعات أسلحة إيرانية بضربات جوية في حلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

استهدفت الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل ،ليلة الثلاثاء، مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني تسببت بتدمير مستودعات للأسلحة بريف حلب.

ولم ترد معلومات حول وقوع أي خسائر بشرية حتى الآن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “ضربات إسرائيلية” استهدفت “منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها”.

ولم تعلن إسرائيل شن أي ضربات جوية في سوريا.

وإن صحت التقارير، فإن “القصف الإسرائيلي هو الأول بعد رحيل رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو”، على حد تعبير المرصد.

وكان المرصد قد أفاد، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

فيما ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري “سانا”، أن “غارات إسرائيلية” استهدفت “بعض النقاط في منطقة السفيرة” وذلك “في حوالي الساعة الحادية عشر و37 دقيقة مساء الاثنين”.

والشهر الماضي، قتل 11 سوريا على الأقل بينهم سبعة من عناصر النظام السوري، جراء قصف طال وفق المرصد مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي. واستهدف القصف “مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي” في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لحزب الله اللبناني جنوب مدينة حمص.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقرير سنوي أنه قصف في 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.